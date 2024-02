Un record : malgré la pluie, les 15 premiers jours de février sont les plus chauds jamais enregistrés en France

Avec +3,8 °C de plus par rapport à la normale, c'est un record absolu depuis le début des mesures météo. On détaille.



Le nord de la France a connu la pluie, beaucoup de pluie en cette première quizaine de février, et le reste du pays n'a pas été en reste à ce niveau-là. Mais la pluie et le manque de soleil (moins de 10 heures de soleil en tout sur 15 jours par endroits dans le nord) n'empêchent pas aux températures de battre record sur record.

Ce vendredi 16 février au matin, avec 13°C à Lille ou Auxerre, 14°C à Paris ou 12°C à Colmar, la nuit a même été plus douce dans le nord de la France qu'au sud, dévoile Météo Express et Météociel.

"Anomalie record"

Et pour ces 15 premiers jours de février, rapporte Météo Express, avec +3,8°C par rapport à la normale des années 1991-2020, on a enregistré les températures les plus chaudes pour cette période depuis le début des relevés météo ! Un record absolu, battant celui de février 2002 !

C'est d'ailleurs dans le nord de la France que cette "anomalie" a été la plus importante, avec des températures supérieures aux normales de 4 à 5°C, voire presque 6°C suivant les endroits. Au sud, ces températures dépassent les normales de 3 à 4°C.

Le record du mois de février le plus doux date de 1990 avec une moyenne de 10,2°C en France. Pour la première quinzaine de février 2024, nous en sommes à 9,7°C. Si les températures devraient baisser ce week-end des 17 et 18 février, elles vont rester au-dessus des moyennes de saison.

Et le nord du pays, lui devrait toujours connaître un déficit d'ensoleillement : jusqu'à -80% par endroits à la mi-février !