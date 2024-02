CARTE. Météo : pluies le matin, éclaircies ensuite, neuf départements en vigilance crue dont trois en Occitanie ce samedi 17 février

Moins de pluies, mais moins de douceur ce samedi en France et en Occitanie.



Vendredi 16 février, la pluie a régné sur une bonne partie de la France et la neige est tombée sur les Alpes et les Pyrénées.

Ce samedi 17 février en matinée, la pluie tombera encore, mais plus faiblement, sur une large bande allant des Pyrénées ariégeoises aux Vosges, le temps restant nuageux et bas sur le reste de la France, sauf sur le sud-est, avec des nappes de brouillard notamment sur la Loire-Atlantique, le Bassin parisien, les Hauts-de-France et l'Aveyron. Des chutes de neige sont encore possibles à partir de 1 800 m sur les Pyrénées de l'ouest.

En milieu de journée, la grisaille persiste sur la pointe de Bretagne, le nord et l'est du pays avec de possibles petites averses. Le temps restera nuageux principalement à l'est du pays et sur les Pyrénées. Ailleurs, le ciel se dégagera un peu plus.

Les températures baissent légèrement et se rapprochent des normales saisonnières : de 4 à 8 degrés dans l'intérieur du pays, de 7 à 12 sur les côtes. Les maximales vont de 17 à 20 degrés sur le quart sud-est, de 12 à 16 partout ailleurs.

Vigilance jaune pour 9 départements

Avec les pluies de ces derniers jours, 9 départements sont placés en vigilance jaune ce samedi, dont 3 en Occitanie :

Pas-de-Calais

Aisne

Oise

Ardennes

Marne

Charente-Maritime

Haute-Garonne

Tarn-et-Garonne

Gers

Pour les 3 départements "occitans" concernés par cette vigilance, les cours d'eau à surveiller particulièrement sont la Gimone et la Save.