Decazeville. Vite lu

"La Pizza du Garage" ouvre aussi à midi. Située 19 avenue de Rodez, à Decazeville, proche de l’ancien restaurent Le Saint-Michel, "La Pizza du Garage" de Ludovic Leduc (pizzas cuites au feu de bois, à emporter et activité traiteur sur commande) qui a ouvert ses portes le 9 février dernier ajuste ses horaires d’ouverture. "J’ai commencé mon activité en ouvrant le soir à partir de 18 heures. Mais comme pas mal de personnes souhaitent aussi commander le midi, j’ajuste mes horaires d’ouverture en ouvrant aussi de 12 heures à 14 h 30, tous les jours de la semaine hormis le mercredi. Contact : 07 67 63 11 67.

Atelier gravure le 20 février. Le centre social et l’équipe d’animation locale organisent un atelier gravure mardi 20 février, à 14 heures, à la salle des fêtes de Livinhac-le-Haut. Marianne Rulland, illustratrice et graphiste, anime un atelier gravure sur tetrapack. Pour les adultes et les enfants qui veulent découvrir, une technique plastique originale en cette période de vacances scolaires. Gratuit sur inscription au 05 65 47 96 73.

Le mois des bonnes affaires se poursuit au Secours populaire. Après une période de solde ces dernières semaines, le comité du Secours populaire de Decazeville renouvelle les poches à 5 € tout au long du mois de février, qui trouvent un succès certain auprès de sa clientèle, au sein de leur boutique solidaire, quartier de Fontvergnes. Le principe reste le même : on remplit une poche de vêtements adultes ou enfants, linge de maison, couverture, la participation est de 5 € quels que soient les articles choisis…