Réquista. "Grain de Phonie" chante et enchante

La talentueuse chorale "Grain de Phonie" de Réquista, dirigée par Ludivine, a enchanté le public lors de son concert à Valdériès, offrant généreusement sa voix au profit de la "Chaîne de l’Espoir".

Deux autres ensembles vocaux de très bon niveau, à savoir "Gospel River Side" de Saint-Jean-de-Marcel et la chorale "Miranval’s" de Valdériès et Mirandol, ont également brillé sur scène. La salle s’est remplie d’un public nombreux, avide de découvrir des morceaux empreints d’inspirations diverses. Grâce à la générosité des spectateurs, la participation libre a permis de récolter plus de 1 000 euros destinés à l’association "Chaîne de l’Espoir", dont le siège est basé à Réquista. Cette organisation dévouée contribue aux soins médicaux des enfants malades issus de différents pays.

L’événement a été agrémenté par une vente de délicieux gâteaux et une tombola. Un chaleureux merci a été adressé à tous les chanteurs bénévoles des trois chorales, qui ont illuminé ce dimanche pluvieux de leur musique enjouée.

Leur contribution généreuse a permis de faire de cette soirée un moment mémorable et solidaire. Plus de renseignements sur la "Chaîne de l’espoir", 0 672 213 898