Bozouls. Conférence : de la Pangée à la disparition de la Téthys par Pierre Vergely

L’association des amis des sciences de la terre (AST) organise une conférence le samedi 2 mars à 20 h 30 à l’espace Denys-Puech.

Sous l’action des forces internes qui animent la tectonique des plaques, la géographie de la Terre subit des modifications considérables. Lors de ces mouvements des océans naissent, d’autres disparaissent et des chaînes de montagnes cicatrisent les océans disparus. La géographie de la Terre est alors complètement bouleversée, avec des conséquences majeures sur l’organisation des climats ou l’évolution de la vie à la surface de notre planète. À la fin du Paléozoïque, il y a 280 millions d’années, un vaste domaine continental (un supercontinent), dénommé "Pangée", s’étalait d’un pôle à l’autre de la Terre, tandis que vers l’est, s’ouvrait un domaine océanique baptisé "Téthys". Aujourd’hui la Pangée est morcelée en plusieurs continents et la Téthys a presque totalement disparu. Depuis quelques dizaines d’années les chercheurs obtiennent des informations de plus en plus importantes de ces modifications paléogéographiques et proposent des cartes de plus en plus précises. C’est en utilisant ces cartes pour retracer les étapes majeures de l’histoire récente de la Terre, que Pierre Vergely, géologue tentera de répondre à ces mouvements de notre planète.

L’exemple de la fragmentation de la Pangée et de la disparition de la Téthys, illustre la grande valse des continents qui se joue depuis au moins 3 000 millions d’années, à la vitesse de quelques cm par an. Il semble qu’il existe des cycles dynamiques de 400 millions d’années qui pourraient donner le tempo. Où sommes-nous aujourd’hui dans ce mouvement global ?

Entrée 5 €, adhérents : 3 €.