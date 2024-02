Grosse frayeur sur un vol opéré par un Boeing, le pare-brise de l'appareil se fissure à plus de 8 500 m d'altitude

L'incident intervient plus d'un mois après la perte d'une porte d'évacuation d'un appareil Boeing en plein vol.

Grosse frayeur sur ce lundi 19 février 2024 sur un vol opéré par un Boeing 737-8 Max entre Istanbul et l'Allemagne par la compagnie Smartlynx airlines Malta.

L'équipage donne l'alerte

Comme le rapporte The Aviation Herald, Alors que l'avion se trouvait à plus de 8 500 m d'altitude, l'équipage, a soudain, donné l'alerte à la tour de contrôle indiquant que le pare-brise était en train de se fissurer. Fort heureusement, la vitre ne s'est pas totalement fendue en totalité et aucune dépressurisation n'a été constatée.

L'avion isolé au sol pendant 5 heures

L'avion a pu se poser sans encombre à l'aéroport de Stuggart vingt-cinq minutes plus tard. L'avion de Smartlynx Airlines Malta, filiale maltaise de la compagnie lettone Smartlynx, volait pour le compte de Turkish Airlines, dans le cadre des accords de coopération que signent souvent entre eux les transporteurs aériens.

Pas un cas isolé

Le Boeing a été maintenu cloué au sol pendant cinq heures avant d'être autorisé à redécoller et faire la liaison retour vers Istanbul. Toutefois, selon, le média spécialisé, ce type d'incident n'est pas un cas isolé. Et se produit assez fréquemment. Les deux derniers incidents en date remontent au 8 février dernier, toujours sur un Boeing.

Une porte d'évacuation s'arrache en plein vol

Autre incident majeur pour le constructeur, le 9 janvier dernier, il avait été largement pointé du doigt alors qu'une porte d'un Boeing 737-9 Max, s'était arrachée en plein vol de la compagnie aérienne Alaska Airlines, au départ de Portland (Etats-Unis), entraînant la dépressurisation de la cabine.