Réquista. L’accordéon se déguste avec l’estofinade

À l’Accordéon club réquistanais il n’y a pas de trêve même durant les vacances ! En effet, les musiciens doivent honorer les contrats conclus avec les comités d’animations et les maisons de retraite des alentours. Ainsi le dimanche 18 février, ils ont animé le thé dansant de Naucelle, et durant la semaine les plus jeunes iront à la rencontre des personnes âgées dans les Ehpad, pour leur rappeler par le biais de la musique le bon temps de leur jeunesse.

Leurs aînés préparent activement la prochaine estofinade du samedi 16 mars à 20 h 30 salle de spectacles. Le poisson venu de Norvège sera accompagné des pommes de terre, du lait du terroir et le savoir-faire des anciens avec la vraie recette de Christiane. Le stockfish préparé l’après-midi sera dégusté le soir et même accompagné d’une salade composée, de saucisses et d’un bon dessert avant une soirée dansante qui débutera à 22 h. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en téléphonant au 0 563 364 198 ou 0 671 152 725 ou 0 565 740 219. L’accueil, l’ambiance, l’esprit de fête, sont les maîtres mots de cette soirée du 16 mars, placée sous le thème des jeux olympiques. Attention les places sont limitées.