Notre cerveau réagirait fortement à la musique électronique

(ETX Daily Up) - House, trance, acid, dubstep, hard techno… Les mélomanes apprécient la musique électronique pour ses rythmes entêtants, qui les plongent dans un état de transe. Des chercheurs espagnols se sont penchés sur ce phénomène pour découvrir ses fondements neurologiques.

Pour ce faire, Raquel Aparicio-Terrés et ses confrères ont mené une expérience impliquant une vingtaine de volontaires âgés de 18 à 22 ans. Ils leur ont fait écouter six courts extraits de musique électronique, dont "Endless Horizons" de Dhamika, "Mind Expander" d'Audiomatic et "Audioslave" de Vertex. Les morceaux sélectionnés avaient des tempos différents (1,65 hertz, 2,25 Hz ou 2,85 Hz).

Les scientifiques se sont servis de l'électroencéphalographie pour enregistrer l'activité électrique cérébrale des participants de l’étude tout au long de cette expérimentation, à partir d'électrodes placées sur leur cuir chevelu. Dans le même temps, les volontaires ont été amenés à réaliser des tâches cognitives mesurant leur concentration et leur réactivité. Ils ont également dû répondre à des questionnaires évaluant l'impact de chacun des six extraits sonores sur leur état de conscience. Pour rappel, l’état de conscience désigne l'état mental global d'un individu, c’est-à-dire son niveau de vigilance, d'attention, de perception et d'interaction avec son environnement.Les chercheurs ont remarqué que l’activité cérébrale des participants de l’étude semblait se synchroniser sur les rythmes qu’ils entendaient. En d’autres termes, ils ont fait l’expérience de ce l’on appelle, en biomusicologie, "l’entrainment". Cette notion se réfère au fait que des rythmes biologiques, comme les battements cardiaques ou les ondes cérébrales, ont tendance à entrer en correspondance avec la musique. Ainsi, si l’on écoute des morceaux très rythmés, notre corps suit le mouvement en accélérant notre fréquence cardiaque. Les chansons plus douces auront, elles, l’effet inverse sur notre organisme.

Aparicio Terrés et ses confrères ont découvert que les effets de "l’entrainment" étaient particulièrement prononcés lorsque les volontaires écoutaient l’extrait sonore avec un tempo de 1,65 Hz. Les volontaires ont déclaré ressentir "un sentiment d’unité" en écoutant ce morceau de musique électronique. De manière générale, les chercheurs estiment que la musique électronique pourrait altérer notre état de conscience, en modifiant notre temps de réaction et notre sens de l'unité. Mais ils soulignent dans leur article, paru sur le site de prépublications bioRxiv, que ce phénomène doit faire l’objet d’un examen plus approfondi pour comprendre les liens entre "entrainment, temps de réaction, et les traits de personnalité et/ou les caractéristiques cognitives individuelles". Une meilleure compréhension de ces mécanismes pourrait notamment améliorer la prise en charge des patients souffrant de troubles de la conscience.