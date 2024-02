Entraygues-sur-Truyère. De belles balades avec le club "Rando entre Lot et Truyère"

Jeudi dernier, des membres du club FFRP "Rando entre Lot et Truyère" se retrouvaient devant la mairie de Golinhac, autour du responsable Gilbert Vigneron, pour effectuer un circuit de 11 km, préparé par Marinette et Joseph Puech, très remerciés pour leur accueil et l’organisation des plus réussies.

Dans la bonne humeur et d’un bon pied, les randonneurs se sont dirigés vers les Albusquies, le château des Vernhettes, en découvrant les divers paysages par un temps des plus agréables.

En fin de soirée, le groupe s’est régalé en dégustant un délicieux gâteau aux noix et une très bonne fouace préparés par Marinette, et en partageant le verre de l’amitié dans une salle aimablement prêtée par la mairie. C’est avec plaisir qu’ils ont rencontré le maire Alexandre Benezet afin de le remercier.

Rendez-vous est donné pour les samedi et jeudi suivants, à Ginolhac et à Montézic. Le club prépare activement une sortie au Pays basque. Il est toujours possible de se procurer la licence FFRP. Contact : G.Vigneron au 06 88 14 41 42. Les randonnées sont ouvertes à tous.