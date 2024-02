Entraygues-sur-Truyère. Le rucher municipal invite les apiculteurs à venir le découvrir

Le Groupement de défense sanitaire de l’abeille de l’Aveyron a proposé que le rucher municipal d’Entraygues évolue en "Rucher de Santé de l’abeille" (RLSA) : Rucher pédagogique où̀ l’on enseigne des règles d’élevage pour garder le cheptel en bonne santé. Le RLSA s’adresse aux apiculteurs de tous niveaux, soucieux d’améliorer leurs pratiques, aux débutants désireux de faire leur propre miel de consommation.

Le partage des connaissances se fait au travers de nos pratiques au rucher. Plusieurs fois par an, l’équipe d’animateurs du RLSA, encadrée par un vétérinaire apicole et par un conseiller apicole (Jean-Bernard Fayel), organise des séances d’information et de formation. Ils invitent les apiculteurs de loisir du nord du département et leurs voisins du sud du Cantal à venir découvrir le rucher d’Entraygues, et à participer aux journées de conférence et de pratique. Contacter la mairie d’Entraygues contact@mairie-entraygues.fr ou 05 65 44 53 31 et laisser un message à l’attention de l’équipe du rucher municipal ou contacter Jean-Bernard Fayel (jean-bernard.fayel@wanadoo.fr ou 06 78 29 01 10) .

"C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre équipe pour entrer dans le monde passionnant des abeilles !"