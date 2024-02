Luc-la-Primaube. Beaucoup de monde au vide-greniers de l’école Jacques-Prévert

Prochain rendez-vous le trail des Prés Verts le samedi 16 mars.

Dimanche dernier, l’association des parents d’élèves de l’école Jacques-Prévert de Luc, coprésidée par Sophie Calmejane et Christophe Bouniol, s’est mobilisée pour organiser son traditionnel vide-greniers.

Près de 70 exposants avaient dressé leurs étals d’une multitude d’objets pour leur donner une seconde vie, dans la grande salle de l’espace animation de Luc. Il est vrai que ces vide-greniers rencontrent un vif succès qui ne se dément pas. Vêtements, livres, jouets, bijoux, outils, bibelots, objets divers… étaient à vendre à des prix raisonnables. De nombreux parents, grands-parents, amis ou chalands, amateurs d’objets aussi divers que variés ont déambulé, flâné et fouillé durant toute la journée dans une ambiance très conviviale et agréable. La recette de cette manifestation, orchestrée de façon exemplaire par les bénévoles de l’APE, permettra de financer des activités et du matériel au profit des élèves et des enseignants.

Prochain rendez-vous le samedi 16 mars avec le trail des Prés Verts (28 km à 16 h, 15 km à 16 h 30, 9 km à 17 h), VTT avec départ libre (15, 25 et 38 km), randonnée (9 km à 17 h), course enfant (1 km à 15 h 30), suivis de la St-Patrick avec repas ouvert à tous.

Renseignements au 06 70 36 43 99 ou au 06 15 46 35 25.