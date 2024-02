Naucelle. La voix est une vraie gymnastique

Dénichée par Éric, Sylvie Russo offrait mardi soir une conférence pour le moins surprenante à la salle des 2 Viaducs : "l’art de la voix parlée et aussi chantée". C’était pour l’ancienne chanteuse leader de California, la première conférence de ce type qu’elle animait. Elle commençait avec beaucoup d’humilité à parler d’elle, sa mère d’origine Italienne est chanteuse, à 4 ans elle commence de chanter, à 8 ans elle remportait un concours à Nîmes. A l’âge de 17 ans elle intégrera "California" pendant de longue année. A raison de 120 date / ans, la chanteuse mesure les efforts qu’il faut consentir être chanteuse. La voix nécessite un travail à la fois quotidien et une hygiène vie, si l’in veut durer. Avec, Mr Marquez (producteur), elle sera l’ambassadrice de la chanson Française, et participera à une tournée mondiale (Grèce, Liban, Hollande…). Elle choisira d’arrêter cette vie de saltimbanque pour donner naissance à sa fille Sarah qui a le même don que sa mère. Sylvie Russo va se remettre en question et fera un stage à l’AIV (Académie Internationale de la voix), elle rencontrera Amir, Lara Fabian et son coach vocal Pierre Yves Duchesne. Depuis elle devient une vraie pro, passionnée par la voix, très technique, et démonstrative, elle décortiquait avec précision devant les spectateurs tous les circuits et tous les muscles, postures, placement des lèvres, de la bouche qui font qu’une voix est agréable à écouter, correspond à un style particulier, où à chanteur. Elle affirmait que : "chaque style de voix doit être respecté, car c’est toujours beaucoup de travail, et d’investissement, un don ne fait pas tout…". Surprise de la soirée, Sylvie Russo fera chanter Audrey, en impro : Je viens du Sud, puis à André, quelques classiques de George Brassens (L’auvergnat et le radeau de la Méduse). Sylvie Russo, a conquis son auditoire en interprétant à la perfection Bagdad Café, La Seine, Skyfall… et un bon vieil "ACDC" …Une conférence surprenante comme souvent au CEPEN’S, et la commission culturelle de la municipalité. Le repas permis de continuer l’échange avec l’artiste.

En début de soirée le président Cluzel du CEPEN’S évoquait quelques dates à venir : 22 mars l’amicale laïque organise une conférence en lien avec l’école Jules Ferry sur l’urgence écologique avec Éric Favey.