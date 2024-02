Les tests amoureux sont-ils fiables ?

(ETX Daily Up) - Dans le paysage des réseaux sociaux, les défis amoureux sont devenus monnaie courante, offrant des moments de divertissement à des millions de spectateurs. Pourtant, d'après les experts, il vaudrait mieux fuir ces tests si vous souhaitez préserver l'harmonie au sein de votre couple !

Ces derniers temps, des épreuves destinées à tester sa ou son partenaire envahissent les flux de TikTok. Le dernier en date ? Le test du ketchup. Le principe est le suivant : on renverse intentionnellement du ketchup sur le plan de travail pour voir comment son partenaire nettoie la tache. Cela déterminerait la personnalité de votre partenaire. Avant, c'était le test de l'oiseau, ("bird test"), qui consiste à observer la réaction de sa moitié en faisant mention d'un détail anodin, par exemple en lui montrant un oiseau dans le ciel. Le but ? Évaluer son degré d'attention et, par extension, la connexion émotionnelle du couple.

Pour leurs adeptes, ces tests se veulent des "moyens efficaces" de jauger l'amour de leurs partenaires. À tel point que certains de ces challenges se soldent parfois par un règlement de comptes. On le voit par exemple avec cette internaute, dont la vidéo a fait 27 millions de vues. Elle demande à son partenaire de lui peler une orange afin de mesurer son amour, mais celui-ci refuse et finit par lui faire un sermon humiliant.

Des tests malsains

Pourtant, selon Élodie Cavalier, experte en relations amoureuses, contactée par ETX Majelan News, ces tests sont absurdes. "Dans les tests, comme celui du ketchup, on tire des conclusions relationnelles sur la manière de nettoyer. Or, on ne peut pas se baser sur une tache de ketchup pour déterminer la personnalité de son partenaire", souligne-t-elle. Cette vision est partagée par Hélène Frébault, experte en relations amoureuses également contactée par ETX Majelan, qui déplore la simplification excessive de notions psychologiques complexes.

D'après cette dernière, ces tests convoquent presque tous les 5 langages de l'amour définis par l'auteur américain Gary Chapman (auteur du best-seller éponyme) : les paroles valorisantes, le service rendu, le toucher physique, les cadeaux, et les moments de qualité. "Pour le test de l'orange pelée et du ketchup, il s'agit du service rendu, pour celui de l'oiseau, des moments de qualité. Mais avec ces tests, on perd la substance du message", décrypte Hélène Frébault. Pourquoi ? Tout simplement parce que les partenaires sont pris au dépourvu et se sentent jugés à partir d'actions dans un moment donné, annulant leur contribution quotidienne au sein du couple. Il y aurait aussi une dimension malsaine à travers ces épreuves.

"L'état d'esprit de la démarche est assez dangereux. En quelque sorte, on teste pour piéger son partenaire. On a une mise en scène du couple qui repose sur une réaction attendue", explique Élodie Cavalier. En ne répondant pas aux besoins de l'autre partenaire, il s'instaure par la suite un climat d'insécurité au sein du couple. Cette quête obsessionnelle de réassurance, incarnée par les tests, peut même produire l'effet inverse et conduire à une dégradation de la relation. Conflit, perte de confiance en l'autre... la liste des conséquences est longue. Les internautes qui pratiquent ces tests sont généralement peu conscients du caractère nocif de ces tests.

La culture du jetable

En parcourant les vidéos sur les réseaux sociaux, on peut constater que ce sont souvent de jeunes couples, issus de la génération Z (1997-2010), qui pratiquent ces challenges. Pour Élodie Cavalier, ces tests s'avèrent assez révélateurs de leur conception de l'amour : "Les tests sont une tendance, et les jeunes se ruent dessus pour faire le plus de buzz possible. Ils font de l'amour une source de divertissement." En effet, les tests cumulent à chaque fois des millions de vues sur les profils des internautes, leur permettant de gagner au passage des followers. "L’amour est traité comme un produit qui se vend et qui se jette, alors que la relation est à peine construite", analyse l'experte en relations amoureuses.

Ces dernières années, les réseaux sociaux et les applications de rencontre ont en effet contribué à cette culture du jetable en offrant des choix infinis, comme on a pu l'observer avec le phénomène de la "starter girlfriend" (petites amies servant d'entraînement pour de futures relations). Selon Hélène Frébault, cette tendance à tester les relations découle souvent de la peur de l'engagement et de la vulnérabilité. "Les individus cherchent à contrôler et à prédire l'avenir de leur relation, mais oublient que l'amour est avant tout une construction quotidienne, basée sur la communication et la compréhension mutuelle", souligne t-elle.

Élodie Cavalier abonde dans ce sens et insiste sur le fait que le couple est une "co-création", où les partenaires bâtissent ensemble leur avenir. "La meilleure façon de savoir si la relation est fiable est de se poser cette question : "comment je me sens dans celle-ci ?'", conseille-t-elle. On peut par ailleurs mettre en place des rituels pour briser la glace et renforcer les liens. Pourquoi pas, par exemple, s'accorder cinq minutes ensemble chaque matin autour d'un café ? "Pour pleinement vivre sa relation, il vaut mieux la ressentir que la tester", conclut Hélène Frébault.