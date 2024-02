VIDEO. Vignes, produits locaux ou ménagers et village où il fait bon vivre au menu du grand JT des territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.



Au sommaire

Arrachage des vignes

Le début de l’arrachage des vignes dans le bordelais, conséquence d’une crise profonde pour les vins de Bordeaux… Après des mois d’attente, les viticulteurs n’ont pas d’autres choix que de se résoudre à ce sacrifice pour lutter contre surproduction.

Objectif : autonomie alimentaire

Avec Vosges TV, nous irons dans les cuisines collectives de la ville d’Epinal en compagnie du journaliste culinaire Laurent Mariotte afin de découvrir comment consommer des produits locaux, durables et de qualité, et atteindre, à terme, l'autonomie alimentaire pour une collectivité.

Un atelier de fabrication de produits ménagers fait main

Se passer des produits industriels, c'est possible. 8 Mont-Blanc a suivi pour nous un atelier destiné à apprendre à confectionner soi-même des produits d’entretien maisons et efficaces. Une alternative plus éco responsable et plus économique.

Mey, premier village de France où il fait bon vivre

Notre partenaire Moselle TV, nous emmènera à la découverte de Méi. Ce petit bourg de Lorraine a été récemment désigné premier village de France où il fait bon vivre.