Football : Aguessac a son billet pour les demi-finales de la coupe de l'Aveyron !

Bousculés en début de rencontre, samedi 24 février à Aubin, les Sud-Aveyronnais ont fait respecter la hiérarchie face à Combes et ont décroché le premier billet de la soirée pour le dernier carré de la coupe.

Aguessac est visiblement, cette saison, une équipe de coupe. L’ivresse du match couperet réussit parfaitement aux Sud-Aveyronnais qui, après un bon parcours en Coupe de France et en coupe d’Occitanie, se sont offert une demi-finale de coupe de l’Aveyron en battant 0-2 Combes, chez lui, samedi 24 février. À une marche de Paul-Lignon désormais, les Nagassols ont dû s’employer afin de faire respecter la hiérarchie eux, pensionnaires de D1 face à une formation de D2.

Car il faut y aller jouer dans le Bassin, dans ce stade Léopold-Goryl d’Aubin qui sentait bon l’ambiance qu’offre ce genre de confrontation. De plus, les Combinois, rarement vus à cette étape de la compétition, avaient à cœur de réaliser l’exploit et de se hisser à un niveau jamais atteint par le club. Aussi, ce sont les locaux qui prenaient le match en main et allaient se procurer deux belles occasions à la suite de ballons en profondeur pour l’attaquant Bilal Afrid, malgré tout, jamais dans une position idéale pour porter le danger.

Un jaune pour Sylla, transformé immédiatement en rouge

Face à la générosité et la vitesse sur les côtés des locaux, Aguessac répondait par un jeu plus posé mais pas vraiment inquiétant pour la défense adverse. Fébriles en défense, les Sud-Aveyronnais s’arc-boutaient et ne prenaient que rarement le jeu à leur compte. Au contraire des joueurs de Combes, certes maladroits, mais dont l’envie et le cœur les poussaient à prendre tous les risques, et à jouer tous les ballons à grande vitesse et dans le désordre.

Le match basculait totalement à la demi-heure de jeu. Aguessac obtenait un coup franc à l’entrée des dix-huit mètres et le capitaine Guillaume Solignac, d’une belle frappe, trouvait le petit filet pour ouvrir le score.

Les Combinois ont perdu pied après cette ouverture du score. Les fautes s’enchaînaient, l’arbitre sortait un carton jaune pour Amado Sylla, qu’il transformait en carton rouge dans la foulée. Combes devait jouer à dix le reste de la partie. Et comme un coup du sort, Aguessac entérinait toutes velléités de retour des coéquipiers de Zaidou Attoumani, six minutes après le retour des vestiaires. C’est Yoan Sigaud qui inscrivait le second but nagassol, étrangement seul dans la surface à la réception d’un centre puis d’un cafouillage.

À dix contre onze, Combes n’a pour autant pas baissé de régime pendant qu’Aguessac tentait de gérer la fin de rencontre. Très peu d’occasions ou de situation dangereuses ont abouti mais les locaux, fidèles à leur réputation d’équipe accrocheuse, se sont montrés encore plus percutants. Quant à Aguessac, il peut filer fièrement en demi-finale et se prendre à rêver de, pourquoi pas, soulever un trophée.