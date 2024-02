Meurtre de Lola, 12 ans, en 2022 : son père Johan Daviet est décédé, il sera inhumé aux côtés de sa fille

Profondément meurtri par la mort de sa fille Lola, son père est décédé à 49 ans.

Un an et demi après le meurtre de sa fille Lola, le 14 octobre 2022, le père de l'adolescente est brutalement décédé à Fouquereuil (Pas-de-Calais), rapportent nos confrères de La Voix du Nord. Les circonstances de la mort de cet homme de 49 ans n'ont pas été communiquées. On le savait très marqué par le départ de sa fille, "je suis en train de survivre" avait-il confié à la presse en sortant du silence pour la première fois en octobre 2023.

Johan Daviet s'était séparé de sa femme après la mort de Lola. Il avait confié s'être mis à boire, d'être "retombé dans mes démons". Et ne pouvait ôter de son esprit la femme qui "n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant : elle a détruit une famille complète".

Les obsèques de Johan Daviet seront célébrées jeudi 29 février. Il reposera aux côtés de sa fille Lola au cimetière de Lillers.

Lola, tuée et retrouvée dans une malle, en 2022

En 2022, le meurtre épouvantable de Lola avait été grandement médiatisé. Le corps de l'adolescente de 12 ans avait été retrouvé dans une malle, près de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris. Ses parents y travaillaient en tant que concierges.

Après avoir signalé la disparition de l'enfant, le père avait consulté les caméras de surveillance de l'immeuble. Il y avait vu sa fille entrer avec une femme vers 15 heures un vendredi. La femme est repartie de l'immeuble vers 17 heures en portant des bagages, alors que Lola restait introuvable. Un sans-abri a retrouvé, plus tard dans la soirée, le corps de l'adolescente dans une malle en plastique opaque. Elle était ligotée et présentait plusieurs plaies à la gorge. L'autopsie a conclu à une mort par asphyxie.

La principale suspecte, la femme âgée de 24 ans, est mise en examen pour "meurtre de mineur de moins de 15 ans accompagné de viol", "tortures ou actes de barbarie", "viol sur mineur avec torture" et "actes de barbarie". Elle a été incarcérée, son procès n'a pas encore eu lieu.