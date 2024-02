Onet-le-Château. Rémi Ros, un des 55 auteurs attendus au salon du livre dimanche prochain

Le quatorzième salon du livre et des auteurs d’Onet-le-Château ouvrira ses portes dimanche prochain à 10 heures, à l’Athyrium. Focus sur l’un des 55 auteurs qui y sera présent pour partager avec ses lecteurs, il s’agit de Rémi Ros.

Rémi Ros s’est penché sur l’écriture, depuis une dizaine d’années. Il est l’auteur de plusieurs guides touristiques et plus récemment d’un premier roman "Les flocons Bleus". Cet homme, animateur, éducateur en milieu scolaire vous emmènera dans les coins les plus perdus, méconnus, et parfois surprenants du Cantal, du Tarn-et-Garonne ou encore de l’Aveyron.

Son guide "Détec-Tive", consacré à l’Aveyron, comprend 300 pages, classées en 7 secteurs, présente toutes les belles choses à voir. De nombreuses photographies illustrent les propos de l’auteur. L’Aveyron est multiple, il s’y joue plusieurs musiques aux partitions souvent étonnantes : le sol charbonneux du Bassin, suintant encore du labeur de ses mineurs, ne joue pas la même Traviata que les eaux féroces des gorges encaissées de la Dourbie ou du Tarn. Les couleurs participent à l’ébahissement : du grenat des coteaux du Fel, à l’émeraude des champs villefranchois, en passant par le rouge intense du pays St-Affricain ou encore l’ocre et l’or des habillages de villes emblématiques. Et que dire des éperons rocheux : Bes-Bédène, la Vinzelle, Saint-Véran, etc. Un livre à se procurer pour réaliser de belles balades et mieux (re) découvrir notre département, ou à venir feuilleter pour échanger avec l’auteur, lors du salon…