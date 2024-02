Renouvellement des générations en agriculture : en Aveyron aussi, le milieu agricole face à une douloureuse équation

Chambre d’agriculture et Confédération paysanne proposent des formations pour assurer la relève alors que 31 % des agriculteurs aveyronnais sont âgés de plus de 58 ans.

En 2023, selon le syndicat des Jeunes agriculteurs, 158 installations aidées ont eu lieu dans l’Aveyron, qui reste le département qui installe le plus de jeunes. 34 % sont des femmes (âge moyen 33 ans) et 66 % des hommes (âge moyen 27 ans). 40 % de ces installations se font hors cadre familial et 35% dans l’agriculture biologique. Le milieu se professionnalise avec 59 % des installés ayant un niveau Bac, 37 % un niveau Bac +2 et 4 % niveau bac +5.

9 072 agriculteurs en 2020

Selon les données de l’Insee, en 2020, l’Aveyron comptait 9 072 agriculteurs dont 2 800 âgés de plus de 58 ans. Cette même année, la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) comptabilisait 7 637 exploitations agricoles, soit 1 457 de moins qu’en 2010. Une diminution moindre qu’au niveau régional avec – 16 % en Aveyron contre – 18 % en Occitanie.

Deux formations diplômantes

Pour assurer la relève, l’ADPSA, au sein de la chambre d’agriculture, propose deux formations diplômantes, qui permettent d’obtenir la capacité professionnelle à l’installation. Tout d’abord, le Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole, en formation continue ou via l’apprentissage. Les effectifs sur cette formation sont d’une quarantaine de personnes par an plus entre 5 et 8 en alternance sur 2 ans.

Ensuite, le BTS Analyse conduite et stratégie de l’entreprise agricole, par la voie de l’apprentissage. Elle est accessible pour les personnes titulaires d’un Bac et permet de développer les connaissances acquises lors de la formation Bac notamment sur la conduite de l’entreprise (agronomie, productions animales et végétales) mais également développer les compétences en gestion économique et financière. Les effectifs sur cette formation sont d’une vingtaine d’apprentis par année de formation soit 40 apprentis.

La Confédération paysanne, par le biais de l’ADDEAR (Association de développement de l’emploi agricole et rural de l’Aveyron), propose elle aussi des formations pour "accompagner la création de petites fermes, tournées vers l’économie locale et le respect de l’environnement. Elle accompagne les paysans, dans l’acquisition de savoir pour la mise en œuvre d’une agriculture plus autonome, créatrice d’emploi, et productrice de biens et de services de qualité", explique le syndicat agricole.