Onet-le-Château. Joël Serin participera au Salon du livre et des auteurs, ce dimanche

Après une première série de dédicaces, Joël Serin présentera son dernier roman "Kémer, une autre vie" ce dimanche 3 mars, au salon du livre d’Onet-le-Château organisé à l’Athyrium. L’ancien directeur du Sieda a quitté la "plume administrative" pour se lancer il y a quelques années dans l’écriture, conseillé en cela par son maître qu’il considère comme le "Pagnol aveyronnais" à savoir Jean Laroche.

Dans ce deuxième roman (dont la suite est en cours d’écriture), on retrouve le personnage central "Kémer", ancien footballeur professionnel, reconverti en paysan, auprès d’Andréa, avocate-paysanne, maire de sa commune.

Du catholicisme vieillot et dépassé, aux difficultés d’un monde agricole en perdition, à ces guerres semant la mort, ces politiques soucieux avant tout de leur réélection, en passant par cette autre France qu’il nomme ironiquement "La Francilie", celle où vit cette intelligentsia "audimatrice" qu’il exècre, l’auteur délivre au fil des 450 pages, des phrases emplies de mordant et de vérités, tout en préservant l’intérêt d’une histoire romancée, dans cette ruralité qu’il défend bec et ongles.