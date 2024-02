Football : le futsal, une valeur ajoutée pour les jeunes pousses

Dimanche 25 février, l’Amphithéâtre de Rodez accueillait la finale du niveau 1 de futsal des U11 aux U17, en attendant celle des féminines dimanche 3 mars à Villefranche-de-Rouergue. L’occasion de se pencher sur ce qu’apporte la discipline au jeu sur pelouse.

Pour la troisième année, l’Amphithéâtre de Rodez accueillait la finale du niveau 1 de futsal, pour les jeunes U11, U13, U15 et U17, dimanche 25 février. Une journée lors de laquelle footballeuses et footballeurs en herbe ont tenté de se hisser jusque sur la plus haute marche du podium pour conclure la saison en salle et se préparer à retrouver les pelouses.

Et si pratiquer le futsal est une bonne manière de pouvoir jouer sans se soucier de l’état des terrains extérieurs, sensibles aux intempéries en Aveyron comme on a encore pu le voir ce week-end, c’est aussi une valeur ajoutée pour l’apprentissage chez les jeunes pousses. Jérémy Roumégous, conseiller technique au District qui compte parmi ses missions le développement du futsal, voit dans la discipline quatre atouts.

La technique

"En futsal, la relation avec le ballon est différente, il y a davantage de travail technique", souligne Roumégous. En ajoutant que la surface en elle-même, lisse et dure, demande une technicité particulière. "On voit une vraie différence (sur la pelouse) après le futsal", remarque-t-il.

Le mental

Le conseiller technique assure que le futsal est aussi très utile pour l’apprentissage de la gestion des émotions et le mental. "Le jeu va beaucoup plus vite que sur la pelouse. Ils doivent rester concentrés et arriver à passer de l’euphorie d’un but à la déception d’en prendre un", précise Jérémy Roumégous.

La tactique

Quant au collectif, la pratique du futsal est aussi une autre manière d’aborder la tactique, surtout au point de vue du rythme. "Il y a beaucoup de rotations et surtout, les transitions sont permanentes", indique le conseiller technique.

Le physique

Enfin, le quatrième atout du futsal selon Roumégous est l’aspect athlétique, directement lié au rythme des duels. "Ça leur fait particulièrement travailler le cardio, car ils sont constamment en action", ajoute-t-il.

Autant de ressources que cultivent les jeunes amatrices et amateurs du ballon rond, pour s’élancer sur la pelouse avec des crampons encore mieux vissés.