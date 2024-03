Et si le cannabis avait des vertus thérapeutiques sur les chiens ?

(ETX Daily Up) - Les propriétés pharmacologiques du cannabis sont connues depuis l’Antiquité, mais les vertus de cette substance sur les animaux sont encore méconnues. Une étude brésilienne démontre l’efficacité de l'huile de cannabis dans le traitement de certaines maladies canines.

Des chercheurs de l'Université fédérale de Santa Catarina (Brésil) ont découvert que cette substance peut réduire les symptômes du lupus érythémateux discoïde. Cette maladie immunitaire affecte principalement la peau du chien, et se manifeste sous la forme de lésions cutanées, de rougeurs, de pertes de poils, d’ulcères croûteux et de changements de pigment. Si les signes cliniques peuvent varier d’un animal à l’autre, cette maladie affecte tout particulièrement la truffe et les oreilles du chien. À l’heure actuelle, le lupus érythémateux discoïde est traité en administrant des corticostéroïdes aux chiens. Mais, à en croire les scientifiques, les propriétaires canins pourraient également utiliser de l'huile de cannabis pour soulager leurs petits compagnons atteints de cette maladie.Les cosignataires de cette étude, parue dans la revue Frontiers in Veterinary Science, ont découvert les vertus médicales du cannabis chez les chiens souffrant de lupus érythémateux discoïde en testant, sur un croisé de deux ans, une variété d'huiles, avec différents niveaux de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabinol (THC) ou de ces deux principes actifs. Les corticostéroïdes et autres traitements prescrits en cas de lupus érythémateux discoïde ne semblaient pas fonctionner sur ce chien.

Les scientifiques lui ont administré une goutte de chaque huile par voie orale une fois par jour, pendant trois jours, pour tester d'éventuelles réactions négatives. Ils n’ont remarqué aucun effet secondaire, ce qui les a poussés à poursuivre ce protocole expérimental pendant plusieurs semaines. Au bout d’un an, tous les symptômes de lupus érythémateux discoïde ont disparu. "Tout au long de la période de traitement, le chien a fait preuve d'un solide bien-être général, est resté actif et enjoué, et a vu ses signes dermatologiques se stabiliser. Aucun corticoïde n'a été nécessaire pendant la thérapie cannabinoïde individualisée", expliquent-ils dans leur étude.

Les chercheurs y voient la preuve que les cannabinoïdes pourraient être une "alternative viable et soucieuse de la santé" pour les chiens atteints de lupus érythémateux discoïde. Mais, plus généralement, ils sont convaincus que les dérivés du cannabis peuvent être de précieux alliés dans le traitement de nombreuses maladies inflammatoires dont peuvent souffrir nos petits amis à quatre pattes.