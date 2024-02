Entraygues-sur-Truyère. La navette des bibliothèques est opérationnelle

"De Rives en Rimes", le réseau des bibliothèques sur le territoire de la Communauté de communes Comtal Lot Truyère s’adapte aux demandes et sa navette est opérationnelle pour la coordination des bibliothèques. Cela traduit l’envie d’aller vers une égalité d’accès aux mêmes services pour tous.

À ce jour, 14 communes dont Saint-Hippolyte, ont fait le choix de l’intégrer et ainsi de profiter de ses nombreux avantages. Ces bibliothèques sont toutes informatisées pour permettre une gestion adaptée. Elles ont aussi uniformisé leurs conditions d’accès avec une carte unique, un catalogue commun, une offre culturelle partagée, etc. Avec ce système de navette, les adhérents pourront réserver les documents souhaités, qui seront acheminés à la bibliothèque de Saint-Hippolyte, pour l’emprunter. Les lecteurs pourront rendre les documents dans n’importe quelle bibliothèque : ils repartiront ensuite dans leur lieu d’origine.

Les bibliothèques municipales/associatives fonctionnent grâce à l’implication des salariées et de nombreuses bénévoles dévouées. Avec le soutien et le financement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie et du Département de l’Aveyron via sa médiathèque départementale.