Villecomtal. Le village en cartes postales et photos

Très récemment, l’association Les Amis de Servières proposait une après-midi autour de cartes postales et photos sur le thème du Patrimoine de Villecomtal.

Cela a rappelé aux plus anciens, les projections organisées dans les années 1990 mais, cette fois, la visionneuse à diapositives a laissé place au vidéoprojecteur aimablement prêté par le moto club.

Sur une table, quelques vues anciennes et un vieux plan de Villecomtal étaient également exposés.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour assister à la manifestation qui s’est déroulée en deux temps. Lors de la première partie, Thibaut a proposé une rétrospective de l’évolution du village et de la commune à travers ses quartiers, ses rues et ses monuments.

Un intermède a permis aux participants de boire un verre et déguster fouace et gâteaux au bar tenu par Michèle, Odile, Patrick et Jack.

Ensuite, la séance a repris avec Joëlle qui a commenté des clichés des événements et personnalités locales. Cela a été l’occasion de mettre l’assistance à contribution pour reconnaître, dans la bonne humeur, certaines personnes figurant sur les photographies.

Ce moment convivial a permis aux Villecomtalais de longue date de se replonger dans leurs souvenirs et aux nouveaux arrivés de découvrir le passé du village. Merci à tous pour leur implication et leur présence, et particulièrement aux prêteurs des documents.