Calmont. Les "Bons Vivants" rendent hommage à Pierre

Ils étaient nombreux les membres du club des Bons Vivants à s’être rendus à la basilique de Ceignac pour assister, parmi une nombreuse assemblée, à la cérémonie d’obsèques de Pierre Picarougne,

Né en 1947 à Sant-Santin, commune aveyronnaise limitrophe du Cantal, Pierre était le cadet d’une fratrie de quatre frères et sœur. Ses études classiques terminées, il effectue son service militaire à Colmar dans une unité spéciale dont il gardera un souvenir traumatique qui marquera son caractère sa vie durant. Après un emploi d’infirmier psychiatrique à Sainte-Marie, il reprend des études d’infirmier pour s’occuper tout d’abord d’enfants en pédopsychiatrie à l’hôpital de Rodez et travailler ensuite dans un service de long séjour aux Peyrières, à Olemps.

C’est au cours d’un voyage en Norvège qu’il rencontre Marie-Thé qu’il épousera en 1975 et de leur union naîtront 3 garçons : Vincent, Fabien, Arnaud… lesquels lui donneront huit petits-enfants.

Très impliqué durant de nombreuses années dans la gestion de la paroisse de Ceignac en tant que trésorier, il portait également beaucoup d’intérêt à l’histoire et, notamment l’histoire locale, ce qui l’a conduit à adhérer, dès sa création à l’association de préservation du patrimoine de la commune. Membre également du club des Bons Vivants, il avait encore participé au voyage et à la sortie des mois d’octobre et novembre 2023. Après avoir courageusement lutté contre la maladie, il disparaît prématurément en ce mois de février.

À Marie-Thé, son épouse, à ses enfants et à toute sa famille, les membres du club des Bons Vivants adressent leurs plus amicales condoléances.