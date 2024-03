"Coup de pouce chauffage" : voici les nouveaux critères pour bénéficier du montant maximal de la prime en 2024

Voici comment bénéficier de la prime, et à combien vous avez droit.

La prime "Coup de pouce chauffage" a été mise en place afin de remplacer son dispositif de chauffage par une installation moins coûteuse en énergie. L'aide est sans conditions de ressources, cela signifie que tous peuvent la réclamer. En revanche, le montant de la prime varie en fonction du niveau de ressources de votre foyer.

Les montants ont été modifiés pour l'année 2024. Voici les niveaux de revenus à ne pas dépasser pour toucher le montant maximum (revenu annuel N-2 par rapport à l'année de la demande, soit les revenus de 2022) :

Une personne seule dans le foyer : 21 805 euros (28 657 euros en Île-de-France)

2 personnes dans le foyer : 31 889 euros (42 058 euros en Île-de-France)

3 personnes dans le foyer : 38 349 euros (50 513 euros en Île-de-France)

4 personnes dans le foyer : 44 802 euros (58 981 euros en Île-de-France)

5 personnes dans le foyer : 48 930 euros (67 473 euros en Île-de-France)

Par personne supplémentaire : +6 462 euros ( +8 486 euros en Île-de-France)

Voici les montants maximums et minimums de la prime en fonction du type d'équipement à remplacer :

Chaudière biomasse performante : entre 2 500 et 4 000 euros

Pompe à chaleur air/eau : entre 2 500 et 4 000 euros

Système solaire combiné : 5 000 euros

Pompe à chaleur hybride : entre 2 500 et 4 000 euros

Raccordement à un réseau de chaleur EnR&R : entre 450 et 700 euros

Appareil de chauffage au bois très performant : entre 500 et 800 euros

Comment faire la demande de la prime "coup de pouce chauffage" ?

La prime s'adresse aux propriétaires pour leur résidence principale ou secondaire, ainsi que qu'aux locataires avec l'accord du propriétaire.

Afin de recevoir ce coup de pouce chauffage, il est impératif de s'approcher d'un organisme signataire de la charte d'engagement liée à l'aide, dont la liste est accessible sur le site du service public. Les travaux doivent aussi être réalisés par le professionnel sélectionné. "Assurez-vous que la facture mentionne explicitement la dépose de l’équipement de chauffage existant et la mention de l’énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d’équipement déposé (en dehors du cas des conduits d’évacuation des produits de combustion)", relève le site du service public.

Une fois le devis signé et les factures retournées à l'entreprise signataire de la charte, vous serez éligible à la prime. À noter que pour les demandes 2024, il est obligatoire que la date d'engagement des travaux ne s'étend pas plus tard que le 31 décembre 2025. La date d'achèvement doit tomber au plus tard au 31 décembre 2026.

Le coup de pouce chauffage peut être versé de trois façons différentes :