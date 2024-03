Quésaco : le "sneaky link" ou vivre une relation légère à l'abri des regards

(ETX Daily Up) - Connaissez-vous le terme de "sneaky link", ou lien sournois en français ? Née sur les réseaux sociaux, cette expression définit une relation, souvent peu sérieuse, vécue en secret à l'abri des regards.

On connaissait les termes "Sex friends" ou "Friends with Benefits". Les réseaux sociaux ajoutent désormais à la liste le "Sneaky link". Il est employé pour évoquer une relation, sans engagement, que l'on cache à ses proches. L'expression s'est démocratisée ces dernières années sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok. La chanson "Sneaky Link" de l’artiste HXLLYWOOD a largement contribué à étendre sa popularité.

Attention, à ne pas confondre "Sneaky link" avec les "sex friends" ou "friends with benefits", qui impliquent un tout autre type de relation. Emma Thorton, contactée par Doctissimo précise que "les 'Sneaky Links' sont souvent des relations secrètes et discrètes, les 'Friends with Benefits' sont des amis qui ajoutent une composante sexuelle à leur amitié, tandis que les 'Sex Friends' sont principalement axés sur la satisfaction sexuelle mutuelle sans nécessairement entretenir une amitié". Malheureusement, parfois, il peut avoir des quiproquos.

Alors comment savoir si vous êtes un sneaky link ? Plusieurs pistes peuvent vous mettre la puce à l’oreille, comme l’atteste le TikTokeur blackryanseacreast dans sa vidéo. D’abord, l’heure et l’endroit de vos rendez-vous. "Le signe le plus évident est : Vous arrive-t-il de vous montrer en public ? Si vous êtes avec cette personne en public, est-ce seulement la nuit ?". Si la réponse est oui, vous pourriez alors être un sneaky link. Oubliez les sorties en plein jour dans des lieux publics comme au cinéma ou au restaurant. L’internaute suggère également que si les amis de votre partenaire, même les plus proches, ne vous connaissent pas, vous pourriez être un lien sournois. L’absence d'exposition sur les réseaux sociaux ainsi que le fait que vous ne soyez pas suivi(e) par votre partenaire, sont aussi des signes évidents.

Avantageux ou pas ?

Pour Emma Hathorn, si ce type de relations est vu comme avantageux par les adeptes, c'est simplement car il n' y a pas besoin de "validation extérieure". Et surtout, l’aspect secret entretenu par ce 'lien sournois', peut rendre les rendez-vous spéciaux voire plus excitants. Néanmoins, comme dans toute relation peu sérieuse, l’un des partenaires peut finir par développer des sentiments et s'attacher fortement. Aussi, il peut devenir difficile de maintenir le lien secret, surtout lorsqu'on souhaite le crier sur tous les toits.

Dans ce cas, une discussion sur vos attentes relationnelles avec votre partenaire s'impose. Emma Hathorn conseille ceci : "Avec une communication honnête, les partenaires peuvent aligner leurs attentes, identifier les zones de compromis potentielles et favoriser une relation épanouissante, construite sur la compréhension mutuelle et la satisfaction des besoins de chacun".