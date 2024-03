"Une crainte dans le cadre de la préparation des JO" : méfiance en France face aux attaques informatiques russes

Alors que de nombreuses échéances majeures doivent animer l'Hexagone dans les prochains mois, des Européennes jusqu'aux Jeux olympiques, les attaques informatiques russes font l'objet d'une extrême surveillance en France.

Sur le plateau de France Inter, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné s'est inquiété, vendredi 1er mars 2024, des attaques informatiques venant de Russie, notamment sur le volet informationnel, à quelques mois des élections européennes et des Jeux Olympiques de Paris, dénonçant un changement de posture du régime russe.

"On est dans une situation de fragilité"

"La Russie aujourd'hui nous attaque. Sur le volet informationnel, sur le volet informatique, on est dans une situation de fragilité avec la préparation des élections européennes, avec la préparation des Jeux Olympiques", a déclaré Stéphane Séjourné.

"La France ne permettra pas que l'on attaque nos services publics, nos transports, nos hôpitaux. Imaginez deux minutes que nous n'ayons plus d'hôpitaux dans la région de Paris, que les transports s'arrêtent à cause des attaques informatiques de la Russie", a-t-il aussi déclaré, ajoutant que "la Russie a changé de posture" et qu'"elle ne s'arrêtera pas là".

Des "craintes" avant ces grands rendez-vous

Le ministre des Affaires étrangères a reconnu notamment ses "craintes" quant à une attaque informatique du réseau électrique français RTE dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Le 12 février dernier, avec ses homologues polonais et allemand, Stéphane Séjourné avait déjà accusé Moscou d'avoir mis en place un réseau sophistiqué de sites internet pour diffuser de la propagande pro-russe et de fausses informations dans la perspective des européennes.

.@steph_sejourne : "Le seul élément pour contrer les attaques informationnelles, c'est que les gens soient éduqués à identifier les fausses informations." #le69inter pic.twitter.com/7Djo9a6twG — France Inter (@franceinter) March 1, 2024

Et vis-à-vis de l'Ukraine ?

Le ministre des Affaires étrangères est également revenu une nouvelle fois sur les propos tenus lundi par Emmanuel Macron sur l'hypothèse de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, qui "risque l'effondrement". Stéphane Séjourné a justifié les déclarations du chef de l'Etat en déclarant qu'elles participaient de l'ambiguïté stratégique face à une "puissance impérialiste".

"Nous n'enverrons pas de troupes militaires combattantes puisque le cadre a été fixé, c’est-à-dire empêcher la Russie de gagner sans faire la guerre à la Russie", a toutefois ajouté le chef de la diplomatie française.