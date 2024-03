Decazeville : le nouveau contrat local de santé est (enfin) signé, on détaille les principaux axes

Après un an d’élaboration, le contrat local de santé de Decazeville communauté a été officiellement signé. Il doit faciliter l’accès aux soins et améliorer l’état de santé de la population.

Préparé depuis plus d’un an, le nouveau contrat local de santé (CLS) de Decazeville communauté a été signé ce vendredi, en présence du directeur départemental de l’Agence régionale de santé (ARS) Benjamin Arnal, du président de la communauté de communes François Marty, de la vice-présidente chargée de l’action sociale Michèle Couderc, de la chargée de mission Hélène Cette. Elle a été recrutée début 2023 et son salaire est financé à parts égales par l’ARS et Decazeville communauté. La directrice générale des services, Pauline Choinet, était également présente lors de cette signature.

" La santé n’est pas forcément une compétence donnée aux élus. On reconnaît ici leur implication à tout niveau ", a d’abord souligné le représentant de l’ARS. " Entre 2014 et 2020, la création du contrat local de santé n’avançait pas. On a eu une volonté forte de signer ce contrat. En 2024, nous allons rentrer dans le côté pragmatique. […] Nous avons prévu d’accompagner financièrement toutes ses actions ", s’est en effet félicité François Marty, avant d’officialiser la création du CLS, le 5e du département.

Cet espace de concertation qui rassemble tous les acteurs locaux de la santé doit "construire avec l’ensemble des acteurs de santé, du social et du médico-social, un projet de santé adapté au territoire", celui, parmi les vingt communautés de communes et d’agglomération du département, où l’espérance de vie à la naissance était la plus faible et où le taux de mortalité prématurée était le plus élevé.

Des données qui se situent bien au-dessus de la valeur nationale selon un rapport de novembre 2022 (se basant sur des données établies entre 2013 et 2017) du CREAI-ORS Occitanie (Centre régional d’étude d’action et d’information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et l’observatoire régional de la santé Occitanie).

Sur l’attractivité, "on doit presque être compétitif"

"C’est un outil intéressant qui a son rôle à jouer pour promouvoir la santé, faire de la prévention et travailler sur l’attractivité du territoire", a développé Benjamin Arnal. Un dernier point au cœur de toutes les préoccupations. Première étape à la création du CLS, l’enquête menée auprès de la population en 2023 avait en effet insisté, encore, sur les difficultés des habitants à accéder à un professionnel de santé. L’un des grands objectifs de ce contrat, signé pour cinq ans, est d’améliorer l’attractivité du territoire pour favoriser l’installation de professionnels.

"Sur l’attractivité, beaucoup de choses ont été faites mais on peut aller encore plus loin grâce à ce CLS. On doit presque être compétitif à ce niveau", résume le représentant de l’ARS.

Autre enjeu majeur, la santé mentale, dont les spécialistes ont longtemps été les parents pauvres de la médecine. Inscrit dans le plan d’action, l’objectif prévoit notamment d’"améliorer l’accompagnement des jeunes en matière de santé mentale", d’"améliorer l’accompagnement des situations d’addiction" et de "lutter contre l’isolement".

La santé mentale, axe majeur

La création d’un Conseil local de santé mentale (CLSM), dans les pas du CLS, est la prochaine étape. Pour l’heure, seule Rodez agglomération bénéficie de ce programme. "On aimerait développer les premiers secours en santé mentale. […] On parle de psychiatrie mais aussi de psychologie", insiste Benjamin Arnal.

La "prévention et promotion de la santé" et la "santé environnement" sont les deux derniers axes de travail présentés dans le nouveau dispositif.