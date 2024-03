Les animaux de compagnie des résidents bientôt autorisés dans les Ehpad : lesquels seront autorisés ?

Dès ce printemps, les Ehpad pourraient être dans l'obligation d'accepter les animaux de compagnie des résidents.

Alors que les maisons de retraite sont pour l'instant libres d'accepter ou de refuser les animaux de compagnie des résidents, l'arrivée en Ehpad est souvent une histoire de séparation avec son compagnon à poils ou à plumes.

Mais vendredi 1er mars 2024, la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées, Fadila Khattabi, a annoncé sur France 2 que les résidents en Ehpad "pourront désormais amener avec elles leur animal de compagnie". Un nouveau droit qui sera donc systématique, aussi bien dans les établissements publics que privés, "dès ce printemps".

Pour ces personnes âgées qui arrivent en Ehpad, "c'est généralement un crève-cœur quand elles quittent leur habitation car elles perdent leurs repères, et parfois derrière, c'est même inhumain, elles laissent un petit animal de compagnie".

\ud83d\udd34\ud83d\udde3\ufe0f INFO : la ministre Fadila Khattabi annonce que, "dès ce printemps", les résidents en EHPAD pourront désormais "amener avec eux leur animal de compagnie". #Les4V @fadila_khattabi pic.twitter.com/zpmEvE7glx — Telematin (@telematin) March 1, 2024

"On ne pourra pas intégrer un boa dans l'Ehpad"

La ministre déléguée promet "de la formation, de la pédagogie et une nouvelle réorganisation dans le cadre du travail" pour permettre aux personnels de vivre avec tous ces animaux de compagnie dans l'établissement.

Mais est-ce que toutes les espèces animales seront autorisées ? "On va être quand même pragmatique et réaliste, on ne va pas faire nager un dauphin dans un bocal à poissons", relève Fadila Khattabi. "On ne pourra pas par exemple intégrer un boa dans l'Ehpad". Mais l'établissement devra pouvoir accueillir "les chiens, les chats, les poissons rouges, le petit canari" et de nombreux oiseaux en général.

Le président du Synicat national des établissements et résidences pour personnes âgées (Synerpa), Christophe Amarantinis a salué cette mesure "qu'on réclamait et extrêmement importante". Sur Franceinfo, il explique : "cela permet aux résidents de ne pas être isolés et d'avoir une continuité par rapport à ce qu'ils avaient dans leur ancienne vie, ça évite la rupture entre le domicile et l'établissement".

Quand la loi pourra-t-elle s'appliquer ?

Avant que l'accueil systématique des animaux de compagnie en Ehpad soit appliqué, le texte va devoir être discuté en commission mixte paritaire le 12 mars 2024.

S'ensuivra un vote sur la proposition de loi à l'Assemblée nationale puis au Sénat au cours du mois. Si cela aboutit, la loi pourrait s'appliquer "dès ce printemps" tel que présenté par Fadila Khattabi.