Villecomtal. La danse, source d’éducation et de vie avec La Talvera

Le 1er mars, le service culture de la communauté de communes Comtal-Lot et Truyère organisait, à la salle des associations, un après-midi musique et danse.

Ce fut un grand succès et beaucoup de joie pour les petits et les grands.

L’après-midi, les élèves de Saint-Côme et des classes bilingues de Jean-Monnet et Denayrouze qui, en amont, avaient bénéficié d’un apprentissage des danses, sont parfaitement entrés dans la danse avec un très très grand bonheur et une énergie remarquable. En soirée, les danseurs, essentiellement adultes, furent bien nombreux avec plusieurs mamans venues avec leur enfant et les entraînant sur la piste.

L’orchestre, La Talvera avec Daniel (créateur de l’orchestre), accordéon et cornemuse, Céline, chant, Jean-Baptiste, batterie, Francis, flûtes, fut particulièrement riche de ses musiques très variées (valses, rondos, polkas piquées...) tout en conservant musiques et danses traditionnelles occitanes.