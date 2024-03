La Fouillade. Les mangas s’invitent au festival des livres

L’association du Festival des livres de La Fouillade, baptisée Festi’livres, est opérationnelle depuis quelques semaines et elle s’est mise au travail ! Voici la composition initiale de son conseil d’administration : président : Michel Lombard, vice-président : José Fernandez, secrétaire : Paul Couderc, secrétaire adjointe : Marie-Françoise Rivière, trésorier : Fabien Laurent, trésorière adjointe : Marie Taché, autres membres : Annie Dardenne, Monique Farjounel, Yvonne Segonds, Michel Barrafon, Jean-Luc Denel et Alain Dudognon… Bien entendu l’association reste ouverte à toutes les personnes qui souhaitent la rejoindre et qu’elle sera heureuse d’accueillir.

Cette année, ce festival est fixé au samedi 27 juillet. Il rassemblera les auteurs régionaux et jeunesse ainsi que les bédéistes auxquels viendront s’ajouter de nouveaux venus : les mangakas, les auteurs occitans et un espace dédié aux productions littéraires de celles qu’on qualifiait de Sociétés savantes du département. Avec un accent particulier qui sera mis, dans chaque domaine, sur les talents rouergats.

En direction de la jeunesse, fan de ces œuvres, les mangas feront leur entrée en puissance. Ce sont des bandes dessinées d’inspiration japonaise. Plusieurs auteurs, appelés mangakas, seront présents et parmi eux le jeune saint-affricain Hachin.

Cet Aveyronnais est notamment l’auteur d’une série de science-fiction, sur fond de polar haletant, intitulée "Skilled fast", paru aux éditions La Nouvelle Hydre.

Un nouveau Festival des Livres dédié à la fois à la fête et à la culture qui, après avoir bénéficié d’un premier coup d’accélérateur, va embrayer sur une vitesse supérieure !