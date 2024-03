Pourquoi vous devriez préférer une tasse de thé à un verre d'eau du robinet

(ETX Daily Up) - Avec le scandale dit des eaux minérales, ayant subi des traitements de purification pourtant interdits, les consommateurs pourraient se tourner plus facilement vers l'eau du robinet. Mais cette eau peut contenir des microplastiques jugés nocifs pour la santé. Pour en diminuer les effets, des scientifiques chinois conseillent de faire bouillir l'eau avant de la boire.

Le pouvoir de faire bouillir l'eau n'est plus à démontrer. En janvier dernier, dans une étude comparative consacrée aux diverses variétés de riz, le magazine 60 millions de consommateurs avait indiqué le riz de Camargue comme l'une des origines garanties sans pesticides et dont on pouvait se débarrasser de l'arsenic naturellement présent en faisant bouillir les grains plusieurs fois. Faire bouillir de l'eau permet de tuer les bactéries, les virus et les parasites.

Quand on aborde la problématique des microplastiques, ce processus promet aussi un meilleur résultat pour la santé. D'après des recherches scientifiques menées par l'université de Jinan en Chine, et dont les conclusions ont été publiées dans la revue Environmental Science & Technology Letters, on pourrait réduire d'au moins 80% les niveaux de nano et de microplastiques (NMP) en faisant bouillir l'eau durant au moins cinq minutes.

Précisément, les chercheurs ont prélevé des échantillons d'eau du robinet afin de mesurer leur niveau de polystyrène, de polyéthylène ou encore de polypropylène. Ils les ont mis à chauffer puis ont laissé refroidir le tout. "Nous avons estimé que l'absorption de NMP par la consommation d'eau bouillie était deux à cinq fois inférieure à celle de l'eau du robinet sur une base quotidienne", a expliqué Eddy Zeng, auteur de l'étude, à Newscientist.

En chauffant l'eau, les microplastiques sont en fait piégés "dans des structures cristallines de calcaire formées à partir du calcium présent dans l'eau", explique-t-il.

Cette conclusion méritera sans doute tout l'intérêt des consommateurs qui pourraient avoir retrouvé le goût pour l'eau du robinet à la suite du scandale des eaux minérales en bouteilles du groupe Nestlé ayant subi des traitements de purification pourtant interdits.