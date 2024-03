Son projet facilite la vie des agriculteurs : un Aveyronnais en finale de la coupe de France des jeunes entrepreneurs

Mercredi 6 mars, Simon Sabathier représentera l’ex-région Midi-Pyrénées avec son projet baptisé Aqui Ba Pla dont l’objectif est d’aider les agriculteurs de l’Aveyron à accueillir des visiteurs au sein de leur exploitation.

Quel est le point de départ de votre projet, racontez-nous ?

Originaire de Combret, je suis des études supérieures à Toulouse où très vite, j’ai pris conscience de la méconnaissance du monde agricole. J’ai ressenti le besoin de me challenger et de m’investir pour un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Défendre l’agriculture à sa juste valeur et développer une activité agritouristique ont été les deux points déclencheurs du projet.

Comment êtes-vous passé de l’idée de concept à la réalisation du projet ?

J’ai pris le temps de rencontrer les acteurs locaux de mon territoire (institutionnels, agriculteurs, offices de tourisme…). Le constat était là : une demande croissante des touristes à visiter des fermes et une envie des agriculteurs à partager leur métier mais avec une problématique : le manque de temps pour organiser les visites.

Aqui Ba Pla, semble être le concept taillé sur mesure pour les agriculteurs ?

Exactement ! L’agriculteur fait visiter sa ferme et je gère pour eux la communication, les réservations et l’organisation des visites. L’idée est que les agriculteurs aient le moins de contraintes possibles.

Quelle est la force d’Aqui Ba Pla aujourd’hui ?

Parti de zéro en 2022, Aqui Ba Pla représente aujourd’hui un réseau de 15 exploitants agricoles dans différentes filières (ovins, bovins, volailles…). Neuf fermes seront ouvertes à la visite pour la saison !

Déjà lauréat de plusieurs prix autour de ce concept, qu’est-ce qui vous motive à concourir ?

Contribuer à sensibiliser aux enjeux et problématiques du monde agricole me motive. Je mets un point d’honneur à faire rayonner l’agriculture et l’Aveyron en dehors de ses frontières !

Si vous remportez cette finale, qu’est-ce que cela va vous apporter concrètement ?

C’est un concours de renom qui va forcément apporter une notoriété à mon projet et des perspectives nouvelles. L’objectif est que nos agriculteurs soient à l’honneur.

Selon vous, quelle place tient l’agritourisme dans le paysage ?

L’agritourisme conquiert chaque année le cœur des amateurs de nature, d’authenticité, de rencontres avec celles et ceux qui vont vivre nos compagnes. Dans le contexte actuel, cette initiative prend tout son sens et a une bonne raison d’exister.

Quel message avez-vous voulu passer à travers Aqui Ba Pla ?

"Aqui va plan" signifie en occitan "Ici tout va bien". L’objectif est à la fois de pouvoir traduire un savoir-vivre rural et de pouvoir transmettre une image positive de l’agriculture.

La ferme ? Il est temps de l’ouvrir !