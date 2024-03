"Nous l'avons accueillie dans un état cachectique" : une chienne sauvée juste à temps en Aveyron, le propriétaire recherché

La SPA de Rodez cherche le propriétaire de cette chienne retrouvée aux portes de la mort à Gages.

L'état dans lequel a été retrouvée cette chienne est douloureux à regarder. En témoignent les photos partagées par la SPA de Rodez, il ne lui reste que la peau sur les os et elle aurait pu connaître un sort tragique si elle n'avait pas été secourue.

Mercredi 28 février 2024, la chienne rebaptisée Soya a été trouvée sur la commune de Gages "complètement déshydratée et surtout tellement apeurée". Selon la SPA, "cette pauvre louloute serait certainement décédée si elle avait passé une nuit de plus dehors dans le froid". Lorsque l'animal a été retrouvé, il ne pesait... que 10 kilos.

Hospitalisée pendant 24 heures afin de retrouver des forces et de passer des examens complémentaires, Soya est désormais hors de danger.

Qui est le propriétaire ?

Soya est tatouée, mais ses données enregistrées sur l'Icad (Identification des carnivores domestiques) ne sont pas à jour. La SPA de Rodez a pu découvrir que la chienne portait le nom de Naya, elle serait âgée de 7 ans. Sauf que le propriétaire reste un mystère.

Si vous reconnaissez l'animal, vous êtes invité à joindre la SPA au 05 65 71 99 36 entre 10h et 12h et de 15h à 18h (excepté le mardi et le jeudi), ou bien par mail à spa-rodez@orange.fr