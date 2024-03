Entraygues-sur-Truyère. Les flûtes vont se mettre à chanter !

Le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre convie le public le samedi 16 mars à 20 h 30 à la salle multiculturelle d’Entraygues, pour un concert exceptionnel, issus d’un projet artistique et pédagogique mené avec 60 élèves musiciens flûtistes du Conservatoire.

"Siyotanka, le bâton qui chante" est une œuvre musicale créée par Annie Ploquin-Rignol, artiste flûtiste et enseignante au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan.

Elle a pour objectif de faire découvrir l’univers infini des flûtes du monde, à l’image de la pluralité des peuples qui les fabriquent et les jouent. Un conte passeur de rêve, de tolérance et de paix. Stéphanie Serin et Fabienne Landès, enseignantes de flûte traversière, ont souhaité réunir l’ensemble des élèves flûtistes autour d’un projet collectif. Les Flûtes "Pifano" du Brésil, "Dizi" de Chine, ou encore "Suling" d’Indonésie n’ont désormais plus de secrets pour les élèves-musiciens et font voyager le public au cœur de différentes cultures.

Ce concert est organisé en partenariat avec la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et la commune d’Entraygues.

Participation libre. Réservation conseillée au 05 65 73 37 25 – contac@crd-aveyron.fr