METEO. Épisode méditerranéen : quatre départements passent en vigilance orange, 56 en jaune ce samedi

Quatre départements basculent déjà en vigilance orange en prévision de l'épisode méditerranéen qui va déferler ce week-end.

Météo France place quatre départements en vigilance orange à partir du milieu d'après-midi, samedi 9 mars, alors qu'un important épisode méditerranéen se profile. L'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance "pluie-inondation" en raison du fort passage de précipitations.

"Dans l'après-midi de samedi, les pluies vont s'intensifier sur les Cévennes dans un premier temps et sur la région PACA dans un deuxième temps. Cet épisode prendra fin dimanche matin. Les cumuls attendus sur les Cévennes ardéchoises seront compris entre 150 et 250mm. Sur l'Est du Var et les Alpes Maritimes des cumuls compris entre 100 et 120mm localement plus", détaille Météo France.

La Charente-Maritime est également toujours en vigilance orange pour des risques de crue.

Qui est concerné par quelle vigilance ?

57 départements sont également placés en vigilance jaune. Voici les alertes qui concernent votre territoire :