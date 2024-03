Football, basket-ball, rugby : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Football, handball, basket-ball, rugby... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 9 et 10 mars concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 9 MARS FOOTBALL - Ligue 2 (28e journée) : Amiens - Rodez.......suivez notre direct A lire aussi : Football : Amiens-Rodez, les clés du match - U17 National (20e journée) : Canet - Rodez......1-0 - Coupe d'Occitanie (quarts de finale) : Ouest Aveyron - Balma......0-2 - National 3 (18e journée) : Stade bordelais - Onet.....0-0 (MT) - Régional 2 féminin (18e journée) : Colomiers II - Comtal.......20 heures - Régional 3 (journées en retard) : Réquista - Espoir foot 88.....remis Millau - AF Catalan.....20 heures - Départemental 1 (2e journée en retard) : JS Lévézou - Aguessac......remis BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (20e journée) : Rodez - Istres.......20 heures Les Ruthénois accueillent Istres à l'Amphithéâtre, à 20 heures. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories HANDBALL - Nationale 3 féminine - poule de maintien (2e journée) : Rodez-Onet - Muret......19 heures DIMANCHE 10 MARS RUGBY - Fédérale 2 (18e journée) : Torreilles - Millau.....15h15 Decazeville - Nespouls....15h15 Lévézou Ségala - Leucate-Corbières....15h15 - Fédérale 3 (16e journée) : Nègrepelisse - Rodez....15h30 Vendres-Lespignan - Saint-Affrique.....15h30 FOOTBALL - U19 National (20e journée) : Rodez - Monaco....remis - Régional 1 féminin (22e journée) : Auch - Rodez II.......15 heures Druelle - Montpellier ASPTT.......15 heures - Départemental 1 (8e journée en retard) : Espalion - Saint-Georges-de-Luzençon.....15 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (19e journée) : Élan Aveyron - Beaumont......15h30 AUTOMOBILE Course de côte d'Espalion........14 heures (première montée)