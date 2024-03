Football : Amiens-Rodez, les clés du match

Le Raf se déplace en Picardie, samedi 9 mars à 19 heures, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2.

Les Ruthénois vont-ils poursuivre leur bonne série ? Invaincus depuis quatre matches, les partenaires de Bradley Danger (7es) se rendent à Amiens (9es), avec la possibilité de se rapprocher un peu plus du haut de tableau en cas de bon résultat. Frustrés par le nul concédé lors des derniers instants contre Bordeaux (2-2), le 2 mars, les hommes de Didier Santini sortent tout de même d'une prestation convaincante, qui fait suite à deux victoires en déplacement, à Bastia (2-0) puis à Valenciennes (2-0).

Outre ces deux succès à l'extérieur, le Raf entend bien conserver ses bonnes habitudes du moment. Et notamment devant le but adversaire, puisque les sang et or ont la deuxième meilleure attaque du championnat (43 buts en 27 matches).

Haag de retour, Buadès absent

Pour ce déplacement, Rodez enregistre le retour de son milieu Giovanni Haag, suspendu contre Bordeaux. Touché à une cheville lors d'un entraînement, mercredi 6 mars, Lucas Buadès a rejoint la liste des forfaits, qui comprend déjà Lionel Mpasi ainsi que Joris Chougrani et Eric Vandenabeele, encore trop justes pour reprendre.

À Amiens, la dynamique est moins réjouissante. Les Picards restent sans cinq matches sans succès et ont reculé à la 9e place. Mais dans ce championnat si serré, ils peuvent encore nourrir de grands espoirs, eux qui ne comptent que quatre points de retard sur la cinquième place.

Amiens en panne offensive

Il leur faudra pour cela améliorer leur rendement offensif. Avec seulement 22 buts au compteur, les Amiénois ont la deuxième plus mauvaise attaque du championnat, puisque seul Valenciennes, la lanterne rouge, a fait moins bien (17).

Pour la réception du Raf, le coach Omar Daf devra se passer de Jérémy Gélin, Gaël Kakuta, Kylian Kaïboué, Youssouf Assogba, Doums Fofana et Junior Fofana, blessés ou en reprise.

Les groupes

