Sébazac-Concourès. Mutuelle des motards : une assemblée sous le signe du partage et de la proximité

La Mutuelle des Motards réunit ses sociétaires dans 49 assemblées régionales.

L’assemblée régionale de Sébazac se tiendra jeudi 14 mars à 19 heures au Fast Hôtel Eldorado, centre commercial Eldorado à Sébazac.

Ces assemblées régionales du spécialiste et leader de la protection des usagers de deux roues motorisés en France ont lieu du 4 au 21 mars.

Rendez-vous mutualistes et démocratiques uniques dans le monde de l’assurance, ces assemblées sont l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et d’ouvrir la discussion sur les projets de la Mutuelle.

Ses sociétaires sont ainsi conviés à échanger avec ses salariés, ses délégués bénévoles et ses administrateurs.

Plus largement, les motards ont aussi la parole pour échanger sur leurs pratiques, leurs expériences et leurs besoins.

Ils élisent leurs représentants à l’assemblée générale de la Mutuelle des motards qui se tiendra le 22 juin à Saint-Étienne.

La Mutuelle des motards poursuit le déploiement de son nouveau dispositif territorial, à l’écoute de ses sociétaires. D’après Patrick Jacquot, président-directeur général "à travers 43 Maisons des motards et 13 responsables territoriaux, ils ont une connaissance plus pointue des écosystèmes motards locaux et de leurs singularités".

Les Maisons des motards se positionnent comme des lieux ressources, points d’information et de conseils pour tous les motards, sociétaires ou non de la Mutuelle. En 2023, le chiffre d’affaires (hors auto) de la Mutuelle des motards a progressé de 2,7 %. Elle compte 254 045 sociétaires (dont plus de 30 000 nouveaux en 2023), 464 salariés et 86 délégués bénévoles.

Rendez-vous donc au Fast Hôtel, zone de l’Eldorado à Sébazac jeudi 14 mars. Animation dès 18 h 30 avec la présentation de gilets airbag pour en savoir plus sur cet équipement de sécurité.