Il a joué avec Paul McCartney et Status Quo : Steve Farr a raccroché le saxophone et vit des jours heureux en Aveyron

L’Anglais aux cinq disques d’or a joué avec Paul McCartney et Status Quo.

La musique a rythmé sa vie et l’a fait voyager dans le monde entier. C’est désormais à Vareilles, petit hameau de Laval-Roquecézière, que Steve Farr et sa compagne Sue Sales ont posé leurs valises. L’artiste anglais a eu une vie particulièrement bien remplie et lui a permis de côtoyer et de jouer pour les plus grands noms ou groupes de la pop anglaise et internationale. C’est en grande partie en autodidacte qu’il a appris la musique. Il a décidé d’apprendre à jouer du saxophone après s’être intéressé à la musique soul.

En première partie d’Abba

Avec un ami trompettiste, ils ont formé un groupe les "Sugard band" dont deux membres ont fait carrière aux États-Unis. Le groupe s’est alors restructuré et est devenu "Curly" en 1973. C’est le déclic, la formation a remporté un concours célèbre en Angleterre, le National rock competition. À partir de là, leur carrière a pris une autre dimension. Ils ont fait notamment la première partie d’Abba, de Status Quo… pour des tournées internationales. Il a ainsi été invité à participer à l’enregistrement du célèbre album "Hello" de Status Quo qui a été disque d’or.

Après la dissolution du groupe, avec son ami saxophoniste, il crée une autre formation musicale Q-Trips, dont le chanteur n’est autre que Paul Young qui devient en solo une vedette internationale de la pop anglaise. Ce groupe a connu un grand succès avec trois disques d’or enchaînant les tournées européennes. En 1981, la formation musicale s’est arrêtée car Paul Young a démarré une carrière solo avec le succès que l’on connaît.

BB King, Chuck Berry, Rod Stewart...

Le saxophoniste n’est pas resté longtemps sans contrat puisque la semaine d’après, Paul McCartney, l’ancien Beatles, le contacte car il a besoin de saxophonistes pour faire un film sur sa musique. Après plusieurs semaines de travail, avec notamment Ringo star à la batterie et Linda McCartney au chant, le projet a abouti.

Il a ensuite participé aux tournées aux États-Unis du célèbre et fantasque groupe anglais Adam and ants (Adam et les fourmis). Ce qui l’empêche d’honorer une nouvelle proposition musicale de Paul McCartney.

En 1985, sa carrière va prendre une nouvelle tournure : Steve Farr décide d’arrêter la scène pour organiser des tournées internationales d’artistes pour le moins célèbres : BB King, Chuck Berry, Fats Domino, Temptation, Rod Stewart…

Il s'installe en Aveyron en 2016

Un nouveau job que l’ex-saxophoniste couple avec des allers-retours en Aveyron. Un département dans lequel il finit par s’installer définitivement en 2016, à Vareilles, après un accident domestique. Steve Farr décide alors, à 64 ans, de quitter le monde de la musique pour la quiétude aveyronnaise. Une quiétude dont il s’éloigne parfois pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants en Angleterre.