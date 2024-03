Occitanie : ils bivouaquent à 1 500 m d'altitude en plein épisode cévenol, deux randonneurs sauvés par les secours

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars sur le mont Aigoual, entre Lozère et Gard.



A la frontière du Gard et de la Lozère, le mont Aigoual ne culmine peut-être qu'à 1 565 m, mais sa position géographique entre sud-est du Massif Central et Languedoc lui fait endurer tous les frimas, vents, pluies, neige et surtout ces fameux et violents "épisodes cévenols", générateurs ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 mars de crues mortelles dans le Gard et l'Ardèche.

C'est dans ce contexte de fortes intempéries que deux randonneurs cheminant sur le sentier dit des "4 000 marches", sur l'Aigoual, ont décidé de bivouaquer ce dimanche 10 mars en soirée, alors que les conditions météo étaient difficiles, avec notamment des chutes de neige.

Une véritable expédition

Dans des conditions dantesques, avec notamment des congères de 4 mètres de haut sur un sommet où les températures ressenties peuvent descendre jusqu'à -15°C voire plus, les deux campeurs sous leur tente n'ont pas fait long feu au sommet de l'un des lieux les plus arrosés de France. Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, glacés, les deux hommes vont appeler les secours. C'est alors une véritable expédition qui va être montée pour tirer les deux randonneurs de leur mauvais pas.

Les pompiers du Gard vont passer à l'action ce lundi 11 mars au petit matin, mais devant les conditions climatiques difficiles, l'utilisation d'un hélicoptère va s'avérer impossible, ni par la route, bloquée par les congères. Il faudra demander l'aide d'abord des services départementaux avec un chasse-neige pour rejoindre le sommet de l'Aigoual, puis celle d'une dameuse mise à disposition par la station de ski Alti Aigoual pour parvenir aux deux randonneurs, qui ont finalement pu être évacués en état d'hypothermie.