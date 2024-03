Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Beau succès pour la lecture en anglais

La bibliothèque Guillaume-Thomas-Raynal vient de mettre en place des ateliers de lecture en anglais.

Ils s’adressent aux enfants à partir de six ans. Lors du premier rendez-vous, ils étaient nombreux autour de Sophie Colin, qui est bilingue et qui maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. Elle leur a lu des histoires en anglais et en français, avec une traduction simultanée. C’est ainsi qu’ils ont pu familiariser leurs oreilles avec cette langue.

Suite à l’engouement rencontré par les enfants, cette animation sera reconduite toutes les semaines. Elles auront lieu le mercredi, de 10 h 10 à 10 h 30 pour les moins de 6 ans et de 10 h 30 à 11 heures pour les plus de 6 ans.

Les prochains rendez-vous auront lieu les mercredis 13 mars et 20 mars.

Pour tout renseignement, contacter le bibliothécaire, Cédric Le Floch au 05 65 70 30 32 ou par mail : bibli.stgeniezdolt@orange.fr