Les Français se serrent de plus en plus la ceinture pour payer leurs factures d'énergie

(ETX Daily Up) - Les prix du gaz et de l'électricité poursuivent leur ascension. A tel point qu'ils représentent désormais 20% du budget mensuel moyen des Français. Un niveau inédit pour ce type de dépenses selon l'association Qualit’EnR, qui vient de publier un sondage sur le sujet.

Les dépenses énergétiques sont devenues un véritable sujet de préoccupation pour plus de la moitié des Français : c'est la conclusion principale du baromètre annuel de l'association Qualit’EnR spécialisée dans l'installation des systèmes à énergies renouvelables en France. Selon l'enquête, réalisée par OpinionWay, 52% des habitants de l'Hexagone se disent inquiets quant à leur capacité à faire face aux prochaines augmentations des prix de l'énergie, tandis que 22% confient avoir déjà rencontré des difficultés à payer leurs dernières factures énergétiques. Une préoccupation qui monte chez les Français : 7 points de plus qu'en 2023. Rien d'étonnant à cela si l'on tient compte de la hausse des prix de l'électricité observée en février dernier, qui s'élève à quasiment 10% (9,8% sur les tarifs heures pleines et heures creuses, et 8,6% sur les tarifs de base).

Pour survenir à ces dépenses, 81% des sondés pensent qu'ils pourraient se serrer la ceinture dans d'autres domaines. À commencer par les achats de vêtements : une concession que 60% se disent prêts à faire, de la même manière qu'ils estiment pouvoir réduire le budget alloué à leurs loisirs et aux activités culturelles (55%). Mais les dépenses de première nécessité sont également dans le viseur de certains sondés, notamment chez les plus jeunes (25-34 ans) : 26% d'entre eux n'hésiteraient pas à rogner sur leurs dépenses alimentaires et 14% sacrifient même celles liées à leur santé.

Épargner la santé de son portefeuille n'est toutefois pas la seule option envisagée pour faire baisser le montant de la facture d'électricité : 55% des sondés souhaitent se mettre aux écogestes. Parmi eux, 38% pourraient envisager d'entreprendre des travaux de rénovation (globale ou partielle) de leur logement et 23% songent à acheter des équipements moins énergivores pour leur habitat.

Le sondage note toutefois une baisse d'engouement concernant la volonté des Français d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique : cette année, seulement 21% des Français ont maintenu leur projet. "Un indicateur en baisse de 5 points, bien que supérieur aux niveaux d’avant 2023", notent les auteurs de l'enquête. Parmi les principaux freins évoqués par les personnes interrogées pour franchir le pas, le coût des travaux est le premier mentionné (30%), suivi des problèmes d’autorisation pour les travaux (15%) ou encore le fait d’être locataire (11%).

Enquête réalisée par OpinionWay en janvier 2024 auprès de 2.527 personnes âgées de 18 ans et plus.