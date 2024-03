Élections européennes : une Aveyronnaise sur la liste de l'Insoumise Manon Aubry

L'Aveyronnaise Leïla Arfoutni est 67e sur la liste d’Union populaire.

On ne l’avait pas revu sur la scène politique locale depuis les dernières élections régionales, où elle était tête de liste LFI en Aveyron pour les régionales, et les élections départementales qui ont suivi, où elle était au soutien de Jean-Louis Roussel et Isabelle Courtial sous la bannière du Printemps aveyronnais.

Déjà tête de liste pour les régionales et les départementales

Lëila Arfoutni, qui a continué à militer pour LFI, fait son retour à l’occasion des élections européennes, prévues le 9 juin. La professeure des écoles d’Onet-le-Château figure en effet sur la liste baptisée "Union populaire" et portée par Manon Aubry qui, comme en 2019, mène la liste de la France insoumise, qui avait alors accroché six sièges, avec 6, 3 % des voix.

Consultation en ligne jusqu'au 15 mars

Leïla Arfoutni occupe la 67e place de cette liste qui en compte 81. Une liste de l’Union populaire proposée par le Comité électoral de la France insoumise est maintenant soumise au vote des insoumis, jusqu’au vendredi 15 mars à midi via une consultation en ligne. Le résultat sera annoncé lors de la Convention de l’Union populaire qui aura lieu samedi 16 mars à Paris.