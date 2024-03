Rignac. Les flûtes ont fait le tour du monde

Créé par Annie Ploquin-Rignol, "Siyotanka, le bâton qui chante" est un conte musical passeur de rêves, de tolérance et de paix. Si dans son livre Jules Verne décrit "Le monde en 80 jours", l’auteure l’a parcouru en 80 flûtes. Cette immersion dans le monde infini des flûtes est à l’image de la diversité des peuples qui les fabriquent et les jouent.

Ils étaient soixante musiciens flûtistes accompagnés par les élèves percussionnistes et guitaristes sous la direction de Stéphanie Serin et Fabienne Landès, enseignantes de flûte traversière, à se produire sur la scène de l’espace André-Jarlan. " La musique accorde les peuples comme elle accorde les âmes", a déclaré Ann Conoir, récitante et enseignante au conservatoire qui a fait voyager le public au cœur de différentes cultures, à travers le parcours des personnages principaux. Le voyage a débuté en Chine avec le roi, la reine et leurs deux enfants. Et au retour, les deux enfants ont pris la place de leurs parents. Le voyage s’est poursuivi. Tour à tour l’Amérique du Sud, l’Amazonie, le Dakota, l’Irlande, la Russie, la Biélorussie, la Lituanie, la Roumanie, le Sénégal, la Géorgie, la Slovaquie, la Hongrie, la Corse, le Portugal, l’Océanie, l’Angleterre, le Mexique ont été visités. La flûte de chaque pays a été citée et présentée.

Le public a largement répondu à ce spectacle. Et si certains ont raté cette première session, le conservatoire de l’Aveyron musique et théâtre organise une session de rattrapage, samedi 16 mars, à 20 h 30, à la salle multiculturelle d’Entraygues-sur-Truyère.