Entre Cantal, Aveyron, film et Argentine, une année 2024 chargée pour l'accordéoniste Sylvie Pullès

Sylvie Pullès, accordéoniste, auteur-compositeur est une artiste dynamique qui regorge de projets et peaufine une année 2024 très chargée.

Actuellement, l’artiste, domiciliée à Saint-Côme-d’Olt, prépare activement quatre projets qui lui sont chers.

Bientôt un CD

Au mois d’avril, elle sortira son 24e CD "L’air de l’Auvergne". Il comprend 18 titres, dont deux qui lui tiennent à cœur : "Un buron sous la neige" avec un clip montrant de splendides paysages, et "Le petit train de l’Aubrac" la ligne Béziers-Neussargues et le viaduc de Garabit. Sans oublier "Les fiancés d’Auvergne", en hommage à André Verchuren son parrain.

Un film sur l’Aveyron et le Cantal

Actuellement, elle tourne un film, en collaboration avec les comités départementaux de l’Aveyron et du Cantal dont elle est originaire : "Sylvie Pullès sur les chemins du Cantal et de l’Aveyron".

Elle y rencontre des acteurs du territoire et discute à bâtons rompus avec eux : Benoît Decron, conservateur du musée Soulages, Romain photographe à Espalion, qui restaure de vieilles photos argentiques, Bernard Scheuer maire de Saint-Côme-d’Olt et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un fabricant de gâteaux à la broche… Des projections sont prévues dans différentes communes, notamment à Espalion, Saint-Côme-d’Olt, Bozouls.

Soirées dansantes

Un voyage à Salou, en Espagne, aura lieu du 7 au 11 octobre : 5 jours, 4 nuits dans un hôtel 4 étoiles, avec un programme de visites et 4 soirées dansantes, animées par l’orchestre Christophe Andrieux et Sylvie Pullès.

Des points de départ sont prévus à Espalion, Rodez, l’Aire de l’Aveyron, Aurillac… Renseignements auprès des voyages Fontanon Tél. 04 71 50 15 00.

Voyage en Argentine

À l’occasion des 140 ans de la Fondation de Pigüe, un voyage de 12 jours et 10 nuits, avec Verdier voyages, conduira les participants en Argentine du 27 novembre au 7 décembre. Sylvie Pullès jouera à la grande fête de l’omelette géante, des visites de la Patagonie et de la région seront organisées. Le départ se fera de Rodez pour tous ceux qui veulent accompagner Sylvie Pullès, découvrir ce pays, retrouver de la famille, resserrer les liens avec des amis… Le départ se fera de Rodez, via Toulouse, Madrid, Buenos Aires, Pigüe.

Renseignements auprès d’Anne Monédé. Tél. 05 62 73 53 77 ou : annemonede@verdie.com