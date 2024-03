Il avait collaboré avec Etienne Daho : le musicien Frank Darcel retrouvé mort sur une plage en Espagne

Cofondateur du groupe Marquis de Sade mais aussi auteur de plusieurs collaborations avec Etienne Daho, le musicien Frank Darcel a été retrouvé mort sur une plage espagnole. Il était âgé de 65 ans.

Le monde musical perd un grand nom : Frank Darcel est décédé à l'âge de 65 ans, comme l'ont rapporté plusieurs personnalités et confrères, ce samedi 16 mars 2024.

Retrouvé mort sur une plage

Selon un communiqué des services d'urgence galiciens que s'est procuré l'AFP, c'est sur une plage du nord-ouest de l'Espagne que le corps du guitariste breton a été retrouvé, jeudi 14 mars. La découverte a été faite le midi, par des promeneurs. La dépouille se trouvait "dans un endroit facilement accessible, juste à côté des escaliers menant à la plage".

Marquis de Sade, militant breton...

Créateur du groupe Marquis de Sade en 1977 avec Philippe Pascal, Frank Darcel a également accompagné un certain Etienne Daho à la guitare, et ce à plusieurs reprises : lors de son premier album sorti en 1981 (Mythomane), pour le single Le Grand Sommeil (1983) ainsi que La notte, la notte (1984) et Tombé pour la France (1985).

Il s'est également fait remarquer plume en main avec plusieurs romans, "Le dériveur" ou "Vilaine blessure", pour ne citer qu'eux. Militant breton, il avait demandé l'autonomie de la Bretagne et était une figure du parti Breizh Europa en 2013.

Toujours au rayon politique, Frank Darcel s'était présenté aux Municipales à Rennes, en 2020. Sa liste "Rennes Bretagne Europe" était arrivée septième sur neuf, récoltant 1,92% des suffrages.

"Et maintenant Frank..."

Sur son compte Instagram, Pascal Obispo a publié une photo du musicien, accompagné de la légende : "et maintenant Frank... infinie tristesse", avec un coeur noir.

La maire de Rennes, Nathalie Appéré, avait également exprimé sa tristesse "à l’annonce de la disparition de Frank Darcel, figure mythique de la scène musicale rennaise. Pensées émues pour sa famille et pour ses proches".

Beaucoup de tristesse ce matin à l’annonce de la disparition de Frank Darcel, figure mythique de la scène musicale rennaise. Pensées émues pour sa famille et pour ses proches. pic.twitter.com/IVlY0EMpZn — Nathalie Appéré (@nathalieappere) March 16, 2024

La thèse du suicide ?

Nos confrères du Télégramme, qui citent le média espagnol El Progreso, indiquent que la thèse du suicide n'est pas écartée, selon les premiers éléments de l'enquête.