En temps de crise, les femelles chimpanzés continuent de jouer avec leurs petits

(ETX Daily Up) - On sait déjà que, comme nous, les chimpanzés aiment jouer. Mais quand les temps sont difficiles, ces grands singes cessent de s’amuser avec leurs congénères. Toutefois, une équipe internationale de biologistes et d’anthropologues a découvert que les mères chimpanzés continuent de jouer avec leurs petits malgré l’adversité.

Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir suivi, pendant une dizaine d’années, une communauté composée d’une soixante de chimpanzés de l'Est (Pan troglodytes schweinfurthii) vivant dans le parc national de Kibale en Ouganda. Cela leur a permis d’analyser près de 4000 moments relevant clairement du jeu.

Car les chimpanzés aiment se taquiner entre eux. Ils ont un penchant tout particulièrement pour les chatouilles, les poursuites et les luttes. Les chimpanzés font leur première expérience de jeu avec leur mère, avant de jouer avec d’autres jeunes. Ils apprennent ainsi à maîtriser leurs capacités physiques et à respecter les rapports de dominance établis au sein de leur communauté, ce qui fait du jeu une composante essentielle de la vie sociale des primates.

Toutefois, les universitaires ont constaté que les chimpanzés jouaient moins les uns avec les autres quand la nourriture venait à manquer. "Les jeux sociaux étaient peu fréquents lorsque leur alimentation était de faible qualité, mais ils augmentaient en fonction de la proportion de fruits de haute qualité dans leur régime alimentaire", écrivent-ils dans leur recherche, parue dans la revue Current Biology.

Autrement dit, les chimpanzés jouent avec les autres membres de leur groupe quand ils ont suffisamment de temps et d’énergie pour le faire. Toutefois, les chercheurs ont remarqué que les mères continuaient de jouer avec leur progéniture en période de disette. Elles multipliaient même les séances d’amusement, pour pallier le manque de partenaires de jeu.

Cela montre à quel point le jeu est primordial chez ces grands primates. "Le fait que les mères continuent à jouer avec leurs bébés au détriment d'elles-mêmes montre à quel point cette activité est importante pour le développement de ces derniers. C'est en quelque sorte le coût caché de la maternité", a déclaré Zarin Machanda, professeure adjointe d’anthropologie à l’université Tufts et cosignataire de l’étude, à NewScientist.

L’importance du jeu chez les grands singes a également été mise en évidence dans une autre étude, parue en février dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Ses auteurs ont identifié 18 comportements de taquinerie distincts chez les chimpanzés, les orangs-outans, les bonobos et les gorilles - avec une prédominance chez les chimpanzés. Ils en ont donc conclu qu’il est probable que notre dernier ancêtre commun avec les primates avait les prérequis cognitifs de la taquinerie.