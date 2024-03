Naucelle. Les jeunes s’engagent avec les pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers des centres de secours de Naucelle et de Cassagnes-Bégonhès, souvent appelés JSP, s’engagent dans une formation intense et exigeante pour apprendre les bases du métier de pompier et développer des compétences essentielles en matière de secours et de prévention des incendies. Ces jeunes se réunissent pour des séances d’entraînement où ils apprennent à manœuvrer comme samedi à Cabanès. Ces formations sont réalisées sous la supervision de pompiers expérimentés, qui leur apprennent à manipuler les équipements de lutte contre l’incendie, ainsi qu’à dispenser les premiers secours. Ces jeunes représentent l’avenir de la sécurité civile. Un engagement citoyen exigeant.

Félicitations à eux pour cet engagement et un grand bravo aux pompiers volontaires qui les accompagnent dans cette formation