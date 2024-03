Entraygues-sur-Truyère. Le Gospel Song à Entraygues

Animé avec enthousiasme par Renée Gonthier Ayana, chanteuse professionnelle et coach vocale, le Gospel Song d’Espalion, accompagné par Franck Andrieu, se produira à la salle multiculturelle d’Entraygues ce dimanche 24 mars à 15h30.

Le "Song" est un groupe de 24 choristes amateurs de tous âges où règnent la bonne humeur et l’envie de se retrouver chaque semaine autour de l’émotion partagée à travers les chants, et la passion de la musique. C’est avec joie que les Entraygols retrouveront le Gospel Song d’Espalion, invité par l’ADMR et les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues, pour écouter des musiques et chants bien connus, Baba yetu, Oh happy day, Amazing grace, Volo Wema, mais aussi des chants sortant de la tradition "spiritual" tels que Georgia de Ray Charles, Wade in the water de Ramsey Lewis, You are not alone, de Mickael Jackson.

Entrée libre, participation généreuse au panier. Pas de réservation mais arriver bien à temps pour avoir une bonne place !